Timmendorfer Strand: Feuerwehr befreit Kätzchen aus Radkasten

Einsatzkräfte haben in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein ein Katzenbaby aus misslicher Lage befreit. Das etwa sechs Wochen alte Tier hatte sich laut Polizei im Radkasten eines geparkten Autos verschanzt und aus seinem Versteck laut gemiaut. Weder mit Futter noch mit Spielzeug konnten Beamte die Katze herauslocken. Auch das Öffnen der Motorhaube brachte nichts. "Vom Motorraum aus gab es keine Möglichkeit, an den Radkasten zu gelangen", sagte Dierk Dürbrook von der Polizeidirektion Lübeck am Dienstag. Dann rückte die Freiwillige Feuerwehr Timmendorf an. Die Retter fackelten nicht lange, hoben das Auto an und montierten den Unterbodenschutz ab.

Reißaus über die Straße

Ein Feuerwehrmann schaffte es schließlich, die Katze zu befreien. Das Abenteuer für das kleine Kätzchen war aber noch nicht vorbei. Es befreite sich aus der Hand des Feuerwehrmanns und flüchtete über die Straße. Eine weitere Einsatzkraft habe das verhindert, so Dürbrook. Die äußerlich unverletzte Katze wurde vorsichtshalber zu einem Tierarzt gebracht. Passanten hatten am Sonntag die Polizei verständigt, weil sie wegen des kläglichen Miauens der Katze gedacht hatten, das Tier sei verletzt.

