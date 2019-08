Stand: 08.08.2019 08:09 Uhr

Tigerpython in Tornesch ausgebüxt

In Tornesch im Kreis Pinneberg ist ein Tigerpython ausgebüxt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Elmshorn haben am Mittwochabend mehrere Feuerwehrleute mit Wärmebildkameras und einer Drohne nach der drei Meter langen Schlange in einem Maisfeld gesucht. Das wechselwarme Tier konnte bislang nicht gefunden werden. Laut Leitstelle ist der Python nicht gefährlich, da es sich um eine Würge- und nicht um eine Giftschlange handelt.

Tierhalter hatten Feuerwehr gerufen

Die Besitzer hatten die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, nachdem die Schlange aus einem eingezäunten Freilaufgehege im Garten verschwunden war, auch die Polizei wurde dazugeholt. Die 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten auch in benachbarten Gärten und Hecken. Doch nach etwa einer halben Stunde, erzählte Sebastian Carstens von der Feuerwehr Ahrenlohe, habe man die Suche abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt war die Schlange schon seit drei Stunden vermisst - die Erfolgsschancen, das Tier noch vor Einbruch der Dunkelheit wiederzufinden, seien aufgrund der unübersichtlichen Lage gering gewesen.

Wärmebildkamera hilft nicht bei kühleren Temperaturen

Noch fehlt also jede Spur. Da der Python bei Kälte eher träge ist, würde bei den morgendlichen frischeren Temperaturen eine Wärmebildkamera nicht erfolgreich sein, hieß es. Laut Sebastian Carstens suchen nun die Anwohner weiter. Sie hoffen, dass sich die Schlange bei wärmeren Temperaturen und Sonne auf einem Rasen oder einer Freifläche aufwärmt und man sie dann wiederfinden kann. Carstens blieb trotz des ungewöhnlichen Einsatzes ganz gelassen: "Das war keine große Aufregung. Das ist 'ne normale Tiersuche. Von der Schlange geht keine größere Gefahr aus."

Von der Würgeschlange geht nach Angaben der Polizei keine Gefahr aus, sie sei satt und komme mehrere Monate ohne Nahrung aus.

