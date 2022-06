Tierwohl-Label und Versorgungskrise: Bauerntag in Lübeck hat begonnen Stand: 14.06.2022 12:05 Uhr Es geht um die Versorgungskrise, den Mindestlohn und das Tierwohl-Label: Unter dem Motto "Zukunftsbauern" findet der Deutsche Bauerntag in Lübeck statt.

In der Musik- und Kongresshalle in Lübeck hat der Deutsche Bauerntag begonnen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, hatte sich im Vorfeld für einen europäischen Mindestlohn ausgesprochen. "Die Höhe ist für uns zweitrangig, wichtig ist, dass er in allen EU-Ländern einheitlich ist", sagte er. Ohne eine europäische Regelung werde der Selbstversorgungsgrad bei Obst, Gemüse und Wein in Deutschland weiter sinken. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will noch eine Rede halten. Zu der Veranstaltung werden insgesamt mehr als 800 Delegierte und Besucher erwartet.

Ukraine-Krieg und globale Versorgungskrise

Beim Deutschen Bauerntag geht es unter anderem um die Themen Klimaschutz, Energiewende, Schutz der Artenvielfalt und dem Krieg in der Ukraine und die damit zusammenhängenden Lieferausfälle bei Weizen. Dass der russische Außenminister in Nordafrika "gestohlenen Weizen" zur Lösung der Ernährungskrise anbietet, sei ein Unding, sagte Rukwied. Um zusätzlichen Weizen anzubauen und so die aggressive Position Russlands zu schwächen, seien die deutschen Bauern bereit, vorübergehend mehr Flächen zum Lebensmittelanbau zu nutzen.

Fünfstufiges Tierwohl-Label

Auch das fünfstufige Tierwohl-Label, das Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir einführen möchte, wird Thema sein. Viele Schweinehalter müssten ihre Ställe umbauen, um eine bessere Haltungsstufe zu erreichen. Dietrich Pritschau, Schweinehalter aus Westerrade (Kreis Segeberg), sagt beispielsweise, dass dies nicht nur hohe Kosten erzeuge, sondern auch Genehmigungen bedürfe, für die es keine Richtlinien gebe: "Hier in Westerrade leben Schweine und Menschen miteinander. Wenn wir die Ställe öffnen würden, hätten wir eine viel höhere Emissionsbelastung, mehr Geräusche, mehr Gerüche. Dafür gibt es überhaupt noch keine Konzepte", so Pritschau, der zeitgleich auch Vizepräsident des Bauernverbandes in Schleswig-Holstein ist. Er fordert weniger Bürokratie.

Die zweitägige Konferenz kann online live mitverfolgt werden.

