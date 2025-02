Stand: 26.02.2025 15:01 Uhr Theaterstück gegen Gewalt an Frauen im Hansemuseum Lübeck

Mit Blick auf den internationalen Frauentag am 8. März zeigt das Europäische Hansemuseum in Lübeck das Theaterstück "Keine Mehr". Darin schildern Schauspielerinnen Berichte von Frauen, die Gewalt erlebt haben. Auf der Bühne steht das Berliner Dokumentar-Theaterprojekt "Bühne für Menschenrechte", aufgeführt wird das Stück in Kooperation mit dem Frauennotruf Lübeck.

Das Theaterstück wird am Mittwoch, 5. März um 18 Uhr im Europäischen Hansemuseum aufgeführt. Im Anschluss ist nach Angaben des Museums ein Publikumsgespräch mit Expertinnen und Aktivistinnen geplant.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck