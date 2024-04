Stand: 26.04.2024 16:24 Uhr Theater Lübeck stellt neue Spielzeit vor

Das Theater Lübeck hat am Freitag das Programm für die neue Spielzeit 2024/25 vorgestellt. Zu den Highlights im Musiktheater gehört die Oper "Tristan und Isolde" von Richard Wagner. Auch im Schauspiel können sich Besucherinnen und Besucher auf viele Themen freuen: Im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord betont Schauspieldirektor Malte Lachmann, dass sich die neue Saison nicht auf ein Motto festlege, vielmehr komme es auf die Breite der Themen an. Das Theater hofft, mit der neuen Spielzeit an eine Auslastung wie im Vor-Corona-Niveau weiter anknüpfen zu können.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2024 | 16:30 Uhr