Test Europawahl 2024: Schleswig-Holstein hat gewählt

Wahlkreiskarte Schleswig-Holstein

Zahlreiche CDU-Wähler sind abgewandert

Die CDU hat im Vergleich zur Landtagswahl 2017 viele Wähler verloren. Laut infratest dimap sind 20.000 damalige CDU-Wähler zur SPD abgewandert. Noch mehr, nämlich 40.000, sind zu den Grünen gewechselt und sogar 45.000 zur AfD. Und weitere 45.000 Wählerinnen und Wähler, die 2017 ihr Kreuz bei der CDU machten, haben diesmal gar nicht gewählt.

Die SPD hat dem Meinungsforschungsinstitut zufolge 55.000 Wähler an die Grünen verloren und jeweils 30.000 an die AfD und an die Nichtwähler verloren.

Sitzverteilung im Landtag

Nach der Hochrechnung von 19.58 Uhr hätte die SPD 52 Sitze im Niedersächsischen Landtag, die CDU 44, die Grünen 22. Nur geringfügig weniger Sitze hätte die AfD mit 17. Für eine absolute Mehrheit sind im Niedersächsischen Landtag 68 Sitze notwendig.

Wahlbeteiligung ist gesunken

Aufgerufen zur Wahl waren knapp 6,1 Millionen Niedersachsen - das sind fast 76 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner des Bundeslandes. Unter den Wahlberechtigten waren etwa 215.000 junge Wählerinnen und Wähler, die zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Stimme abgeben dürfen. Die Wahlbeteiligung liegt vorläufigen Angaben zufolge bei 60,8 Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 lag sie bei 63,1 Prozent. Der Anteil der Briefwählerinnen und -wähler ist hingegen stark gestiegen: Von 19,9 Prozent 2017 auf jetzt 28,5 Prozent.

