Stand: 19.11.2019 09:40 Uhr

Terrorverdacht: Razzia in Lübeck-Genin

In Lübeck-Genin (Stadtteil Moisling) hat die Polizei am Morgen mehrere Wohnungen und Büros wegen Terrorverdachts durchsucht. Die in diesem Fall zuständige Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigte NDR Schleswig-Holstein, dass es um die mögliche Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat geht. Nach Angaben einer Sprecherin suchten die Einsatzkräfte nach Waffen, sie hätten allerdings keine gefunden.

Mehrere Mannschaftswagen der Polizei standen in Genin vor einem Autohof mit KfZ-Werkstatt. Spezialeinheiten aus Kiel, Eutin und Lübeck waren vor Ort.

Polizei schweigt zu weiteren Details

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, dass es im Vorfeld der Razzia einen anonymen Tipp gegeben habe. Daraufhin seien die Ermittler einem Anfangsverdacht nachgegangen. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei derzeit keine weiteren Details bekannt geben.

