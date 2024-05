Stand: 02.05.2024 15:50 Uhr Tennet plant neue Stromtrasse in SH

Der Netzbetreiber Tennet plant nach eigenen Angaben in Schleswig Holstein eine neue Stromautobahn. Sie soll von Audorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde und Kiel über Trent im Kreis Plön und Göhl im Kreis Ostholstein verlaufen und 2035 in Betrieb genommen werden. Bislang ist die genaue Route der Leitung noch nicht bekannt. Mit der Stromautobahn soll der Anschluss der Landeshauptsadt an das Netz verbessert und gleichzeitig, grüner Strom in den Süden Deutschlands transportiert werden.

