Tennet plant Umspannwerk nun in Mehlbek

In Mehlbek (Kreis Steinburg) hat am Mittwoch (9.4.) eine Infoveranstaltung zum Projekt NordOstLink stattgefunden. Der Netzbetreiber Tennet war von seinen ursprünglichen Plänen in der Nachbargemeinde Pöschendorf abgerückt. Er plant stattdessen jetzt ein Umspannwerk in Mehlbek sowie einen Konverter und eine Gleichstrom-Schaltanlage in Agethorst.

Mehlbeks Bürgermeister Helge Treuherz (Kommunale Wählervereinigung) berichtet im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein, dass es viele konstruktive Gespräche gegeben habe. Treuherz lobte die Modelle und die Gesprächsbereitschaft von Tennet, versteht aber auch die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger: "Das ist natürlich keine schöne Sehenswürdigkeit - aber notwendig, wenn wir die Energiewende wollen."

Noch im Laufe des Sommers sollen die Unterlagen bei der Planfeststellungsbehörde eingereicht werden, die Bauarbeiten für das Umspannwerk sollen dann 2026 beginnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Kreis Steinburg