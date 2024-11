Temur Mamoyan aus Ratzeburg boxt um den Meistertitel Stand: 30.11.2024 17:00 Uhr Temur Mamoyan hat in seiner jungen Boxkarriere bisher alle Kämpfe mit k.o. des Gegners gewonnen. Doch er will mehr. Er kämpft um den deutschen Meistertitel.

Wenn Temur Mamoyan in den Boxring steigt und auszuteilen beginnt, schmerzen seinem Trainer trotz Schutz oft die Hände, mit denen er die Schläge abfängt. 120 Kilogramm bringt der 33-jährige Ratzeburger auf die Waage. Damit kämpft er in der Boxklasse Superschwergewicht und das sehr erfolgreich. Acht Profikämpfe hat er bereits hinter sich - in allen hat er seine Gegner k.o. geschlagen.

Deutscher Meister wäre sein erster Titel

Am Sonnabend steht sein nächster großer Kampf an. Temur Mamoyan steigt im niedersächsischen Bad Eilsen in den Ring und boxt um den deutschen Meistertitel. Es wäre der erste Titel für den gebürtigen Armenier. Und doch erst der Anfang, denn er hat noch viel vor.

"Du gibst Gas, du bist erfolgreich!"

Leicht fällt ihm das Training nicht immer, gibt er zu. Jeden Tag trainiert er morgens und abends. "Immer wenn man morgens aufsteht, denkt man sich: Ach, schon wieder!", erzählt Mamoyan bei einem seiner letzten Trainings vor dem Kampf. Doch er steht immer auf, motiviert sich selbst: "Du gibst Gas und bist erfolgreich!" Zwei seiner Kinder hat er mit dem Boxfieber bereits angesteckt, sie begleiten ihren Vater gerne zum Training und üben selbst an den schweren Sandsäcken.

Trainer: Mamoyan wird seinen Gegner überraschen

"Trotz seines Gewichts ist er sehr, sehr schnell. Sehr explosiv in seinen Bewegungen, in seinen Schlägen und wird seinen Gegner auf jeden Fall überraschen", davon ist Trainer Tolga Tanriverdi überzeugt. Nur an seiner Kondition müsse er noch arbeiten. Denn bei dem Kampf am Sonnabend sind 20 Runden angesetzt.

Nächstes Ziel steht schon fest

"Gerade jetzt in dem Kampf ist es mir sehr wichtig, Danke zu sagen an die Leute, die an mich geglaubt haben. Das ist ein wichtiger Kampf für mich", sagt Mamoyan. Denn mit einem Sieg hätte er sein nächstes Ziel quasi vor Augen. Dann könnte er bald um die Europa- oder sogar Weltmeisterschaft boxen.

