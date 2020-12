Telefonseelsorge in SH: Hohes Aufkommen über Feiertage erwartet Stand: 23.12.2020 18:23 Uhr Schon jetzt gibt es wegen der Corona-Pandemie deutlich mehr Anrufe bei der Telefonseelsorge. Über die Feiertage wird die Zahl der Anrufer vermutlich noch ansteigen.

Buchstäblich Tag und Nacht klingeln die Telefone, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Telefonseelsorge sagt. In Schleswig-Holstein gibt es drei Beratungsstellen, bundesweit sind es 104. Inzwischen funktioniert die Beratung nicht nur per Telefon, sondern auch per Chat. Deshalb müssen nicht nur die Dienste an den Telefonen über die Feiertage gut besetzt sein - auch die Angebote für Online-Beratungen werden aufgestockt.

Themen sind Einsamkeit und psychische Probleme

Bei der Beratungsstelle des Kirchenkreises Altholstein sieht sich Pastor Lars Palme gut aufgestellt. Fast den ganzen Tag übernehmen geschulte Profis die Dienste am Telefon. "Viel mehr los sein kann nicht. Die Telefone klingen jetzt schon dauernd. Probleme werden durch Corona drängender", sagt Palme. Seinen Angaben zufolge haben viele Anrufer schon eine ganze Reihe an Angeboten und Therapien hinter sich. Oftmals suchten sie einfach nur jemanden, der mal für eine Stunde ein Stück dieses Weges mitgeht. Bestimmende Themen seien Einsamkeit und andere psychische Probleme.

Die Telefonseelsorge wurde 1933 von einem amerikanischen Pastor zur Suizidprävention ins Leben gerufen. In Kiel wurde sie 1960 gegründet, ist ans bundesdeutsche Netz angeschlossen und unter den einheitlichen Nummer (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222 erreichbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 23.12.2020 | 19:30 Uhr