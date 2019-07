Stand: 03.07.2019 09:39 Uhr

Teilstück der A1 nach Hitzeschäden wieder freigegeben

Arbeiter haben auf der A1 eine größere Stelle auf dem Teilstück zwischen Lübeck-Moisling und Lübeck-Zentrum in Richtung Fehmarn saniert. Die Hitze der vergangenen Tage hatte eine Betonplatte der Fahrbahndecke verschoben.

Asphalt muss abkühlen

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein (LBV.SH) muss die Temperatur im Asphalt soweit abgekühlt sein, dass er für den starken Verkehr bei Lübeck genug Standfestigkeit hat. Weil sich die Abkühlung der 25 Zentimeter starken Asphaltschicht verzögert hatte, blieb die linke Fahrspur bis Mittwochfrüh gesperrt, teilte die Autobahnpolizei mit. Inzwischen ist sie wieder freigegeben.

Hitzeschäden auf der A1 werden repariert Schleswig-Holstein Magazin - 01.07.2019 19:30 Uhr Durch die Hitze ist auf der A1 zwischen Lübeck-Moisling und -Zentrum ist der Asphalt aufgeplatzt. Die Folge: 24 Stunden Vollsperrung für spontane Ausbesserungsarbeiten.







2,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Blow-up-Effekt" auf der Fahrbahn

Am Sonntagnachmittag war der Schaden auf der mittleren der drei Fahrspuren entdeckt worden, die Fahrbahn musste zunächst gesperrt werden. Bei mehr als 40 Grad in der prallen Sonne kann es laut Experten zu einem sogenannten "Blow-up-Effekt" kommen. Die Fahrbahn bläht sich auf und zerplatzt. Das Loch war nach Angaben der Autobahnpolize so groß, dass es eine Gefahr für den Verkehr darstellte.

Die A1 ist in dem Bereich Lübeck-Zentrum mit 70.000 Fahrzeugen am Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in Schleswig-Holstein.

Wie es aktuell auf den Straßen aussieht, erfahren Sie jederzeit in unserem Verkehrsservice für Schleswig-Holstein.

Karte: Hier ist die Sperrung der A1 wegen Hitzeschäden

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2019 | 16:00 Uhr