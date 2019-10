Stand: 21.10.2019 09:19 Uhr

Teile von Senvion gehen an Siemens Gamesa

Der deutsch-spanische Windanlagenbauer Siemens Gamesa übernimmt Teile des insolventen Konkurrenten Senvion. Wie der Windanlagenbauer heute Morgen mitteilte, will Siemens-Gamesa das europäische On-Shore-Servicegeschäft und die Produktion von Rotorblättern in Portugal übernehmen. Laut Senvion muss der Deal noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Im April in die Insolvenz

Mit dem Verkauf dürften einige hundert Senvion-Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein gerettet werden. Anfang April meldete Senvion Insolvenz in Eigenverantwortung an. Der Windanlagenbauer hat seinen deutschen Verwaltungshauptsitz in Hamburg. Mitarbeiter waren in Schleswig-Holstein an den Standorten Osterrönfeld und Büdelsdorf beschäftigt. Auch in Hamburg und am Standort Bremerhaven gab es mehrere Hunderte Mitarbeiter.

