Stand: 25.06.2019 07:26 Uhr

Teile von Haus stürzen bei Feuer in Ostholstein ein

Ein Flammenmeer und hohe Rauchschwaden: Bei einem Brand sind Teile eines Hauses auf einem Bauernhof in Süsel (Kreis Ostholstein) eingestürzt. Das Haus stand komplett in Flammen, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Erst am frühen Dienstagmorgen konnte es gelöscht werden. Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt etwa 150 Leuten im Einsatz, wie die Leitstelle meldete.

Kripo ermittelt

Die Bewohner konnten sich selbst rechtzeitig ins Freie retten, eine Feuerwehrfrau verletzte sich leicht. Brandermittler der Kripo können erst am Mittwoch damit beginnen, nach der Ursache des Feuers zu suchen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Weitere Informationen 00:27 Feuer in Süsel In Süsel hat in der Nacht zu Dienstag ein Gebäude auf einem Bauernhof gebrannt. Etwa 150 Feuerwehrleute waren vor Ort, konnten den Brand erst am Dienstagfrüh löschen. Audio (00:27 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2019 | 06:00 Uhr