Teenager liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei Stand: 06.11.2020 14:50 Uhr Mit einem Auto am Betonpoller und drei festgesetzten Jugendlichen endete am Donnerstagabend eine Verfolgungsjagd in Itzehoe (Kreis Steinburg).

Eine Polizeistreife wollte am späten Donnerstagabend in der Straße Schröderskamp einen Ford kontrollieren, in dem drei Personen saßen. Plötzlich beschleunigte der Fahrer plötzlich den Wagen. Mit überhöhter Geschwindigkeit raste er laut Polizei durch mehrere Straßen und fuhr den Wagen schließlich gegen einen Betonpoller auf einem Verbindungsweg vom Mühlenweg/Heinrich-Wessel-Straße zum Kamper Weg.

Diverse Delikte

Der 15 Jahre alte Fahrer aus Itzehoe sprang laut Polizei aus dem Wagen und lief in Richtung Wellenkamper Chaussee davon, seine zwei 15 und 17 Jahre alten Begleiter konnten die Beamten sofort festhalten. Den 15-Jährigen traf die Polizei kurz darauf zu Hause an. Wie sich herausstellte, waren die Autokennzeichen des Wagens als gestohlen gemeldet. Woher das Fahrzeug selbst stammt, klärt die Polizei noch. Der 15-Jährige muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Beteiligung an Straßenrennen.

Weitere Verfolgungsjagd in Lübeck

Auch in Lübeck gab es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Verfolgungsjagd. Als eine Polizeistreife an der Schönböckener Straße entlang fuhr, startete plötzlich vom Fahrbahnrand ein Opel Corsa und fuhr dem Polizeifahrzeug rasant entgegen, bog in die Pfitznerstraße ein und beschleunigte dort stark. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten, flüchtete der Wagen durch diverse Straßen - und fuhr dabei auch durch die Bergenstraße - entgegen der Einbahnstraße.

Fahrradfahrer rettet sich mit Sprung in Hecke

"Weil das flüchtende Fahrzeug dort mit hoher Geschwindigkeit zum Teil auch über den Gehweg geführt wurde, musste ein entgegenkommender Fahrradfahrer von seinem Fahrrad herunter in eine Hecke springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. In einer Baustelle der Wisbystraße stieß der Opel Corsa dann schließlich mit einem anderem Polizeifahrzeug zusammen. Hier endete die Flucht.

Führerschein weg, Opel abgeschleppt

Ein Atemalkoholtest bei dem 23 Jahre alten Mann mit Wohnsitzen in Brandenburg und Lübeck ergab einen Wert von 1,97 Promille. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des jungen Mannes - und ließen den leicht beschädigten Opel abschleppen. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den 23-Jährigen ein - unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

