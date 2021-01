Technischer Defekt: Wasserschaden im Kieler Opernhaus Stand: 11.01.2021 15:48 Uhr Im Kieler Opernhaus ist Sonntagabend die Sprinkler-Anlage angesprungen - ein technischer Defekt. Stundenlang pumpte die Feuerwehr tausende Liter Wasser aus dem Gebäude. Auch der Kostümfundus wurde beschädigt.

Es war ein eher ungewöhnlicher Einsatz für die Kieler Berufsfeuerwehr gestern Abend im Kieler Opernhaus. Stundenlang pumpten rund 50 Einsatzkräfte mehrere tausend Liter Wasser aus dem Gebäude. Im vierten Stock war eine Sprinkler-Anlage angesprungen. Ein technischer Fehler mit weitreichenden Folgen. Das Wasser bahnte sich seinen Weg durch zwei Zwischendecken, flutete dabei den Malsaal, in dem Bühnenbilder angefertigt werden, und drang auch in den Ballettsaal darunter ein. Eigentlich sollte dort zum Wochenstart auch wieder das Tanztraining beginnen. Nun gleicht der Saal einer Baustelle. Der Tanzteppich und ein spezieller Schwungboden mussten hochgenommen werden, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie es darunter aussieht. Laut einer Sprecherin vom Theater Kiel wird eine Spezialfirma die Wände und Böden des Hauses prüfen, um den Schaden genau zu bewerten.

Bühne ist Trockenraum für Damenkostüme

Doch nicht nur das Gebäude hat etwas abbekommen. Der gesamte Damenkostümfundus wurde durchnässt. Die Bühne des Opernhauses wurde kurzerhand zum Trockenraum von tausenden Kleidern, Röcken, Blusen und Hosen umfunktioniert. Bei vielen Kleidungsstücken wurden empfindliche Stoffe wie Seide oder Tüll verwendet. Erst wenn sie wieder trocken sind, so die Sprecherin, könne man sehen, was zu retten ist. Für das Ballett-Training wurde bereits eine Lösung gefunden. Es wurde in einen Ausweichsaal verlegt.

