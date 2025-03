Stand: 24.03.2025 16:16 Uhr Team Grænzland sucht Rennradfahrer für Tour nach Brüssel

Insgesamt sucht das Team Grænzland 30 Rennradfahrende und zehn Helfer für das Serviceteam. Von Pattburg (Padborg) aus soll es mit dem Rad in vier Tagen nach Brüssel zum EU-Parlament gehen, so Team-Kapitän und Vorstand des Bundes der Nordschleswiger, Uwe Jessen. Anlass für die Aktion ist die dänische EU-Ratspräsidentschaft ab Herbst 2025. Die Rennradtour soll die langjährige, starke Zusammenarbeit der deutschen und dänischen Minderheit unterstreichen. Egal ob Dänisch oder Deutsch, man verstehe einander auf dem Rad, betont Jessen. Tourstart ist am 20. September. Für Interessierte gibt es nächsten Montag (31.3.) ein Infotreffen im Haus Norschleswig in Apenrade (Aabenraa) um 19 Uhr.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dänemark