Tausende tote Fische an Westküste Sendung: Schleswig-Holstein Magazin | 23.06.2020 | 19:30 Uhr

An der Westküste liegen Tausende tote Fische an den Stränden. Die jungen Heringe wurden in St. Peter-Ording, Büsum, Westerhever und auf Nordstrand entdeckt. Derzeit werden Proben analysiert.