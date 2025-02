Tausende demonstrieren in Schleswig-Holstein gegen Rechtsextremismus Stand: 08.02.2025 17:05 Uhr Ein breites Bündnis hatte zu Demonstrationen im Land aufgerufen: Am Nachmittag haben sich in Lübeck laut Polizei rund 4.000 Personen eingefunden. Auch in Heide, Kiel und Kappeln gab es Kundgebungen.

Rund 4.000 Menschen folgten laut Polizei dem Aufruf des Bündnis gegen Rechts in Lübeck - daran sind unter anderem SPD, Linke, Grüne sowie Vereine, Verbände, Kulturorganisationen und das Flüchtlingsforum beteiligt. Unter dem Motto "Jetzt erst recht!" demonstrierten sie am Sonnabend auf dem Lübecker Marktplatz für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Laut Polizei verlief die Demonstration friedlich.

Mehrere Hundert Menschen auf Demonstration gegen AfD in Heide

In Heide (Kreis Dithmarschen) waren nach Angaben der Stadt gleich mehrere Versammlungen angemeldet worden. Hintergrund war eine Kundgebung der AfD am Vormittag auf dem Marktplatz. Dort hielt unter anderem der AfD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat Kurt Kleinschmidt eine Rede vor etwa 100 Menschen. Das Bündnis "Dithmarschen ist bunt", das sich unter anderem aus Parteien, Gewerkschaften, Verbänden und Geschäftsleuten zusammensetzt, hatte dazu aufgerufen, zeitgleich Flagge gegen die AfD-Kundgebung zu zeigen. Auch die "Omas gegen Rechts" hatten zum Protest gegen den Auftritt des AfD-Kandidaten aufgerufen. Insgesamt kamen etwa 400 Menschen zusammen. Das Bündnis "Omas gegen Rechts" war am Sonnabend auch an der Kiellinie unter dem Motto "SOS Demokratie" zusammengekommen.

Weitere Demos und Veranstaltungen in Schleswig-Holstein

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) bildeten am Mittag Demonstrierende eine Menschenkette vom Bürgerhaus bis zur Hude. Dazu hatten unter anderem Parteien, Gewerkschaften, die Kirchengemeinde und das Bündnis gegen Rechts aufgerufen. In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) versammelte sich ein Demonstrationszug unter dem Motto "Aufstehen für Demokratie und Vielfalt" vor dem Kappelner Rathaus. Laut Polizei zogen rund 1.000 Menschen durch die Innenstadt von Kappeln bis zum Hafen. Die Demonstration sei friedlich verlaufen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. In Neumünster fanden eine Kundgebung des Arbeitskreises "Demokratie ist, wenn..." sowie "der Runde Tisch für Toleranz und Demokratie" auf dem Großflecken statt.

In Leck (Kreis Nordfriesland) gab es eine Demonstration mit rund 1.600 Teilnehmenden.

Am Sonntag sind weitere Kundgebungen in Schleswig-Holstein geplant - die größte soll um 14 Uhr in Kiel beginnen.

