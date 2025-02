Stand: 15.02.2025 14:34 Uhr Tausende demonstrieren am Sonnabend in SH für Demokratie

Eine Woche vor der Bundestagswahl sind in Schleswig-Holstein wieder Menschen auf die Straße gegangen, um für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Unter dem Motto "Eutin (Kreis Ostholstein) ist bunt" bildeten am Samstagmittag 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Menschenkette in der Stadt. In Kiel gab es eine Demonstration im Rahmen eines bundesweiten queeren Aktionstages. Rund 1.200 Menschen kamen laut Polizei. In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) marschierten Menschen vom Marktplatz in Richtung Seepromenade. Außerdem gab es Veranstaltungen in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Ammersbek (Kreis Stormarn), Husum (Kreis Nordfriesland), Preetz (Kreis Plön), Wedel (Kreis Pinneberg), Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) angekündigt. Auch für Sonntag sind Demos geplant.

