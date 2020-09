Stand: 02.09.2020 20:24 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Tausende Jungaale für die Schlei

Das "Aalutsetten in de Schlie" hat mittlerweile Tradition. Gestern sind rund 53.300 Jungaale in Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) in die Schlei ausgesetzt worden. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Ex-Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (beide CDU) haben mitgeholfen. Das "Aalutsetten" gibt es seit 2010. Damit wollen Schleifischer und Angler dazu beitragen, die Population des bedrohten Wanderfisches im Ostseeraum weiter zu stärken.

Aalutsetten in der Schlei Schleswig-Holstein Magazin - 02.09.2020 19:30 Uhr Der Aal ist einer der letzten Fische mit denen sich die Schleifischer über Wasser halten. Damit das so bleibt, haben sie vor 10 Jahren damit begonnen, dort Aale auszusetzen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aal-Population soll gestärkt werden

Bereits im Februar waren 805.000 Glasaale - das sind Aale in einer frühen Entwicklungsstufe - mit einem Gewicht von nur rund 0,33 Gramm in der Schlei ausgesetzt worden. Bis einer der in die Schlei gesetzten kleinen Aale das Mindestmaß von aktuell 45 Zentimetern erreicht, dauert es nach Angaben der Schleifischer mindestens drei bis vier Jahre.

Fischer und Angler sehen Aufwärtstrend

In den vergangenen Jahren hat der Bestand des Europäischen Aals deutlich abgenommen. Deswegen werden verstärkt junge Aale in Gewässer gesetzt. In den letzten Jahren sehen Fischer und Angler einen leichten Aufwärtstrend: "Nach unseren Erfahrungen ist insbesondere der Aalbesatz ein sehr erfolgreiches Instrument aller europäischen Aalmanagementpläne", meint die Initiative zur Förderung des Europäischen Aals.

Kritik vom Nabu

Der Naturschutzbund Nabu hingegen sieht die Gefahr, dass kranke Tiere in die Schlei eingesetzt werden könnten. Außerdem würden Erfolgsnachweise fehlen. Ein Aalbesatz sei zumindest in der gegenwärtigen Bestandssituation nur dann sinnvoll, wenn er der Stützung des Gesamtbestandes diene, nicht zur Aufrechterhaltung der Fischerei.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 02.09.2020 | 19:30 Uhr