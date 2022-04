Tausende Corona-Impfdosen vor dem Verfall Stand: 12.04.2022 18:18 Uhr In Deutschland verfallen gerade Millionen von Corona-Impfdosen. Die Bereitschaft sich gegen das Virus impfen zu lassen ist in den vergangenen Monaten immer weiter gesunken. Auch in Schleswig-Holstein sind tausende Dosen betroffen.

von Hauke von Hallern

Das Lübecker Impfzentrum in der Musik- und Kongresshalle (MuK) ist am Dienstag geschlossen. Die Öffnungszeiten wurden auf Mittwoch bis Sonnabend verkürzt, weil immer weniger Menschen sich gegen Corona impfen lassen wollen. Auch andere Impfzentren in Schleswig-Holstein werden seit Monaten immer weniger besucht - quer durch das Land von Kiel bis Husum.

Impfbereitschaft sinkt

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hält das Land Schleswig-Holstein aktuell 91.600 Impfdosen bereit. Die 11.600 Dosen Novavax verfallen Ende Juli, die etwa 80.000 Dosen mRNA-Impfstoff von Moderna und Biontech Mitte Juli beziehungsweise Ende September. Verimpft werden derzeit im Schnitt pro Woche über Impfstellen und mobile Impfteams etwa 11.000 Dosen - mit sinkender Tendenz.

Auch bei den Hausärzten sieht es nicht besser aus. "Wir haben so gut wie keine Nachfragen mehr nach Erst- und Zweitimpfungen und im Wesentlichen beschränkt sich die Nachfrage auf die zweite Boosterimpfung", erklärt der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein, Thomas Maurer. Er befürchtet, dass die Impfbereitschaft über den Sommer weiter sinken wird. "Da können wir Kampagnen fahren, soviel wie wir wollen."

Haltbarkeit der Impfstoffe verlängert

Bundesweit stehen bis Ende Juni zehn Millionen Impfdosen vor dem Verfall. Das Bundesgesundheitsministerium teilte mit, die Haltbarkeit für den Impfstoff von BioNTech habe bereits von sechs auf neun Monate verlängert werden können. Auch Moderna habe die Haltbarkeit für seinen Impfstoff von sieben auf neun Monate verlängert und sei aufgefordert worden, entsprechende Daten für eine weitere Verlängerung vorzulegen.

Zu viele Einheiten pro Impffläschchen

Probleme bereitet den Hausärzten auch, dass mit einem Fläschchen Impfstoff zehn Dosen verimpft werden sollen. "Wenn nur ein Impfwilliger in der Praxis ist, stehen wir ständig im Zwiespalt eine Flasche zu öffnen, eine Dosis zu verimpfen und den Rest wegzuschmeißen", so Maurer. Zehn Impfwillige an einem Tag in die Praxis zu bekommen werde immer schwieriger. "Die Menschen wieder wegschicken wollen wir schließlich auch nicht."

Situation wird sich erst im Herbst ändern

Das Aus für die Impfpflicht ab 60 und die landesweit sinkenden Corona-Inzidenzen sorgen dafür, dass die Impfbereitschaft auch in Zukunft nicht steigen wird. Da ist sich der Hausärzteverband sicher. "Vermutlich werden erst im Herbst wieder mehr Leute bereit sein, sich den Piks geben zu lassen", meint Mauer. Doch dann könnte schon die nächste Coronawelle angelaufen sein.

