Stand: 11.10.2019 20:41 Uhr

Tatort: Borowskis erste Freundin

Ein Leichenfund - für eine Tatort-Folge nichts außergewöhnliches. Doch für Ermittler Klaus Borowski wird diese Leiche zu einem persönlichen Fall. Denn es handelt sich dabei um seine erste Freundin Susanne aus Jugendtagen. Sie verschwand nach einem Streit während eines Trips zum legendären Auftritt des Gitarristen Jimi Hendrix auf der Insel Fehmarn, als Borowski 16 Jahre alt war. Aktuell laufen in Kiel für diese Tatort-Folge die Dreharbeiten.

Kieler Tatort: Die Frauen an Borowskis Seite Schleswig-Holstein Magazin - 11.10.2019 19:30 Uhr Axel Milberg und Almila Bagriacik drehen derzeit ihren fünften gemeinsamen Tatort. Diesmal taucht das Ermittler-Duo in Borowskis Vergangenheit. Seine erste Freundin wurde umgebracht.







1 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Borowski und die Frauen

Mit der Kollegin Mila Sahin, gespielt von Almila Bagriacik, hat Borowski eine junge Kollegin an seiner Seite. Es ist erst ihr fünfter gemeinsamer Tatort zusammen. Denn Sahin ist nicht die einzige Frau im Leben des Ermittlers gewesen. Axel Millbergs Figur Borowski hatte schon andere Ermittlerinnen an seiner Seite: erst Frida Jung, dann Sarah Brandt. Doch die "neue" Sahin beeinflusst ihren Kollegen schon jetzt in jeder Folge. So auch in "Borowski und die Schatten der Vergangenheit", der gerade unter anderem in der Wirtschaftsbibliothek in Kiel gedreht wird. Denn die Kollegin Sahin blickt misstrauisch auf die Ermittlungen - sie sieht einen Loyalitätskonflikt.

Ein eingespieltes Team

Was vor der Kamera noch kritisch wirkt, läuft hinter den Kulissen viel entspannter ab. Denn Millberg und Bagriacik kennen sich inzwischen sehr gut und sind ein eingespieltes Team. So wissen die zwei auch um so manche Ticks von einander. Sie braucht noch mal schnell eine Zigarette vor dem Drehstart und eine hohe Raumtemperatur in der Maske, er ist in Gesprächen viel mit seinen Händen beschäftigt und braucht manchmal vollen Körpereinsatz um in die Szene zu kommen. Für die beiden Darsteller aber kein Grund für Spannungen, im Gegenteil. Man kennt sich inzwischen und eben auch die jeweiligen Eigenarten. Wie gut das auch vor der Kamera als Ermittler-Team funktioniert, zeigt sich im kommenden Jahr. Dann erscheint "Borowski und die Schatten der Vergangenheit" im Fernsehen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 11.10.2019 | 19:30 Uhr