Tarifverhandlungen für Beschäftigte im Einzelhandel starten Stand: 17.05.2023 08:48 Uhr Ver.di fordert eine Erhöhung der Gehälter und Löhne für Beschäftigte im Einzelhandel von 2,50 Euro, um sie an die gestiegenen Preise anzupassen.

Für Menschen in einigen Branchen bedrohen die gestiegenen Preise zunehmend die Existenzgrundlage. Ver.di fordert deshalb, die Gehälter für die Beschäftigten im schleswig-holsteinischen Einzelhandel in angemessener Weise anzupassen und geht mit konkreten Forderungen in die erste Verhandlungsrunde in Neumünster. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde, mindestens aber einen Stundenlohn von 13,50 Euro für jeden Beschäftigten. Auszubildende sollen 250 Euro mehr pro Monat bekommen.

Beschäftigte besonders motiviert

Laut ver.di Nord sind die Beschäftigten in diesem Jahr besonders motiviert, ihre Forderungen durchzusetzen. Laut einer Umfrage sollen fast 90 Prozent der Befragten bereit sein, sich an Aktionen und Streiks der Gewerkschaft zu beteiligen. Angemessene Lohn- und Gehaltssteigerungen, so ver.di, seien nicht nur eine Frage des Anstands, sondern auch des Respekts und der Anerkennung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.05.2023 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel