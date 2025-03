Stand: 21.03.2025 08:00 Uhr Tankstellenüberfall in Barmstedt

Am Freitagmorgen ist die Esso-Tankstelle in der Moltkestraße in Barmstedt (Kreis Pinneberg) überfallen worden. Die Polizei war laut Leitstelle rund zwei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zum Tathergang macht die Polizei noch keine Angaben. Auch ob der oder die Täter gefasst wurden, teilte die Leitstelle nicht mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2025 | 08:00 Uhr

