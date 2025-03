Stand: 31.03.2025 15:24 Uhr Tankstellenraub in Aumühle - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmittag (31.03.) eine Tankstelle in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) überfallen. Laut Polizei bedrohte er eine 58-jährige Angestellte mit einem stichwaffenähnlichen Gegenstand und stahl mehrere hundert Euro. Anschließend floh er in Richtung Reinbek (Kreis Stormarn). Die Frau blieb unverletzt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, blieb die Fahndung bislang erfolglos. Der Täter wird als schlank und etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll auffällige Schuhe, einen dunklen Pullover und eine helle Hose tragen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg Kreis Stormarn