Tankrabatt endet: IfW erwartet volle Tankstellen Stand: 17.08.2022 07:20 Uhr Weil der Tankrabatt im September wegfällt, werden viele Autofahrer in SH wohl nochmal volltanken, vermutet das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW).

In der letzten August-Woche wird es wohl voll werden an den Tankstellen in SH. Das IfW erwartet, dass dann viele Autofahrer nochmal volltanken, bevor am 1. September der Tankrabatt nicht mehr gilt. Auch der Wirtschaftsverband Fuels und Energie, zu dem unter anderem Esso und Shell gehören, rechnet dann mit Staus an den Tankstellen.

Benzin für 2,20 Euro?

Dank der Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe werden Autofahrer seit Juni entlastet: Ein Liter Diesel kostet rund 14 Cent weniger, Benzin etwa 30 Cent weniger. Geht man von aktuellen Preisen wie 1,90 Euro für den Liter Diesel und 1,85 Euro für den Liter Benzin aus, werden nach dem Ende des Tankrabatts der Liter Diesel vermutlich wieder rund zwei Euro kosten, Benzin wohl bis zu 2,20 Euro. Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie sowie der ADAC SH gehen davon aus, dass die zwei-Euro-Marke bei den Kraftstoffpreisen im September wieder überschritten wird.

IfW: Mineralöl-Konzerne auch Preistreiber

Grund für diese hohen Preise ist laut Mineralölverband, dass wegen des Krieges in der Ukraine Raffinerien lahm gelegt sind, also weniger Diesel und Benzin produziert wird. Das bestätigt auch das IfW. Das Kieler Institut sagt aber auch, dass die Mineralöl-Konzerne ebenfalls Preistreiber seien, weil ihre Raffinerien die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise nicht komplett an die Autofahrer weitergeben würden.

