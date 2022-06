Tankrabatt: Einige Dänen tanken günstigen Sprit in Schleswig-Holstein Stand: 07.06.2022 19:02 Uhr Der Tankrabatt in Deutschland sorgt offenbar dafür, dass an einigen Tankstellen im Grenzland zu Dänemark einige Dänen einen Tankstopp einlegen.

2,46 Euro für Superbenzin, 2,22 für Diesel - so viel kostete der Sprit am Dienstagmorgen an vielen Tankstellen in Dänemark. In Deutschland lag der Preis dagegen oftmals deutlich unter der zwei-Euro-Marke. Einige Dänen kommen daher über die Grenze, um in Deutschland zu tanken. Es waren aber nur einige Tankstellen im Grenzgebiet, an denen der Andrang am Dienstag etwas höher war als sonst. So war zum Beispiel an einer Tankstelle nahe eines Supermarktzentrums in Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg), das auf dänische Kundschaft ausgerichtet ist, etwas mehr los. Hier bildeten sich am Dienstagvormittag Schlangen.

Ist die Ersparnis den Umweg wert?

Auch an einer Tankstelle in Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) tankten einige Dänen - und einige Deutsche, die auf dem Weg nach Dänemark waren. "In Dänemark hätte ich für den Liter Diesel etwa 2,20 gezahlt und hier bloß 1,95", sagte ein Mann. Ein anderer schätze, etwa 15 Euro gespart zu haben für seine Tankfüllung. Er betonte aber auch, dass die Ersparnis den Umweg nicht unbedingt wert sei.

Wird die Steuersenkung weitergegeben?

In Deutschland waren die Preise für Benzin und Diesel zuletzt vielerorts deutlich gesunken. Hintergrund: Von Anfang Juni bis Ende August wird der Steuersatz für Benzin um fast 30 Cent, für Diesel um gut 14 Cent gesenkt. Wegen des Abzugs des Mehrwertsteueranteils liegt die steuerliche Entlastung bei 35,2 Cent pro Liter Benzin und 16,7 Cent pro Liter Diesel. Mit der Steuersenkung reagierte die Bundesregierung auf die stark gestiegenen Energiepreise. Jedoch bleiben die Preise auch in Deutschland nicht an allen Tankstellen unten. Es gibt große Preisschwankungen.

