Stand: 24.04.2019 21:06 Uhr

Kein Tagungsort: AfD-Landesparteitag fällt offenbar aus

Neue Entwicklung beim geplanten AfD-Parteitag am Wochenende: NDR Schleswig-Holstein hatte am Dienstag darüber berichtet, dass es innerhalb der AfD Streit über den Plan gibt, die Presse auszuschließen und den Parteitagsort geheim zu halten. Der Chef der AfD-Landtagsfraktion, Jörg Nobis, nannte dem NDR jedoch den Ort: einen Landgasthof in Oldenbüttel im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Nun reagierte der Gastwirt in Oldenbüttel. Er sagte dem NDR Schleswig-Holstein, dass er den Mietvertrag einseitig gekündigt habe. Nach Bekanntwerden des Veranstaltungsortes hätte er mehrere Anrufe von Unbekannten gehabt, die auf ihn eingewirkt hätten, die Raummiete zu kündigen, meinte er weiter. Er wolle bewusst nicht von Drohungen sprechen, habe die Situation aber als beunruhigend empfunden.

Hollnagel: "Gibt derzeit keinen alternativen Veranstaltungsort"

Der stellvertretende Landesvorsitzende der AfD, Bruno Hollnagel, bestätigte die eingegangene Kündigung des Mietvertrages. Der Vorstand prüft jetzt juristische Schritte. Hollnagel geht aber nicht davon aus, dass der Parteitag am kommenden Wochenende noch stattfinden kann. Es gebe derzeit keinen alternativen Veranstaltungsort, sagte der Politiker. Die AfD wollte am kommenden Wochenende eine neue Parteispitze und die Nachfolge für die ehemalige Vorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein wählen.

AfD will Presse vom Landesparteitag ausschließen Schleswig-Holstein Magazin - 23.04.2019 19:30 Uhr Der Landesvorstand der AfD in Schleswig-Holstein hat angekündigt, die Pressevertreter beim bevorstehenden Parteitag auszusperren. Doch aus der Landtagsfraktion gibt es Kritik.







3,62 bei 47 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Parteitag: AfD-Landesvorstand will Presse ausschließen Der Landesvorstand der AfD hat beschlossen, dass beim Parteitag am kommenden Wochenende keine Presse anwesend sein soll. Das sorgt jedoch für Ärger mit der AfD-Fraktion. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2019 | 22:00 Uhr