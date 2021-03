Tag des Waldes: "Wir brauchen mehr Wald in SH" Stand: 21.03.2021 05:00 Uhr Sie sind Lebensraum, schützen das Klima, produzieren Sauerstoff: Wälder. In Schleswig-Holstein gibt es aber viel zu wenig davon, sagt der Direktor der Landesforsten.

In Schleswig-Holstein sind nach Auskunft der Landesregierung gut elf Prozent der Landesfläche von Wald bedeckt - rund 173.000 Hektar. Schleswig-Holstein ist damit nach wie vor das waldärmste Flächenland in der Bundesrepublik.

"Verfügbare Flächen sind Mangelware"

"Wir brauchen noch mehr Wald! Vor allem in Schleswig-Holstein", sagt Tim Scherer, Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten (SHLF), anlässlich des Internationalen Tag des Waldes am Sonntag. "Mittlerweile engagieren sich zwar viele Privatpersonen als auch Unternehmen und unterstützen zum Beispiel die Arbeit der SHLF in diversen Aufforstungsprojekten, allerdings sind verfügbare Flächen immer noch Mangelware. Das muss sich ändern, weil Aufforstungen ansonsten nur schleppend realisiert werden können", betont Scherer. Jeder Baum sei wichtig, um die Wälder im Land zu stabilen Mischwäldern zu entwickeln. "Dafür benötigen wir aber zeitnah verfügbare Flächen. Denn der Klimawandel wartet nicht", so Scherer.

"Können uns romantische Sicht nicht mehr leisten"

Bundesweit fordern Waldbesitzer mehr Unterstützung von der Politik, um mit den Folgen des Klimawandels besser umgehen zu können. "Wir können uns eine romantische Sicht auf den Wald nicht mehr leisten und müssen alles dafür tun, dass der Wald klimastabil wird", erklärt der Präsident des Deutschen Holzwirtschaftsrats (DHWR), Steffen Rathke. Die Pflanzung der bei Trockenheit robusten Douglasie und anderer Bäume wie der nordamerikanischen Roteiche könnten aus Sicht des DWHR dabei helfen, dass es trotz Klimawandel gesunde Wälder gibt. Die Fichte hingegen braucht zu viel Wasser.

Um die Wälder umzugestalten, fordert der DHWR mehr Geld vom Staat samt gezielter und umfassender Förderprogramme. Rathke verwies auf den Waldzustandsbericht der Bundesregierung, demzufolge vier von fünf Bäumen in Deutschland eine lichte Krone haben - der Anteil von gesunden Bäumen sei so gering wie noch nie seit Beginn der Erhebungen vor 37 Jahren.

