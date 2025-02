Stand: 11.02.2025 06:19 Uhr Tag des Notrufs: Dankeschön-Aktion in Kaltenkirchen

Rund 215.000 Notrufe hat die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn (Kreis Pinneberg) im Jahr 2024 registriert. Damit ist die Elmshorner Leitstelle die zwölftgrößte in Deutschland. Das teilte der Kreis Pinneberg die anlässlich des Tags des Notrufs am 11. Februar mit.

Auch Schwangere nutzen immer wieder den Notruf, so der Hebammenverband Schleswig-Holstein. Die Schließungen von Geburtsstationen und damit einhergehend längeren Fahrten zum nächsten Krankenhaus, würden bewirken, dass viele werdende Mütter die 112 anrufen. Die stellvertretende Vorsitzende des Verbands, Heike Stollberg, will deswegen den Tag des Notrufs nutzen, um - mit Kuchen im Gepäck - bei der Rettungswache in Kaltenkirchen "Danke" zu sagen.

