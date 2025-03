Stand: 19.03.2025 09:22 Uhr Tag des Gesundheitsamtes: Amt Steinburg besucht Seniorenheim

Zum Tag des Gesundheitsamtes am Mittwoch (19.03.) besucht das Gesundheitsamt des Kreises Steinburg zwei Grundschulen in Kellinghusen und Itzehoe sowie ein Seniorenheim in Wewelsfleth (alle Kreis Steinburg). An den Schulen informieren Mitarbeitende Eltern und das Personal unter anderem über das Thema Läuse und Krätze. Im Seniorenheim sprechen sie über Medikamente im Alter.

Projektkoordinatorin Lisann Ziegler sagte, man wolle mit den Ortsterminen möglichst viele Menschen erreichen. In der Vergangenheit habe man die Erfahrung gemacht, dass bei Einladungen ins Gesundheitsamt nur wenige Bürgerinnen und Bürger kommen. Nun wolle man dahin gehen, wo die Menschen sind. Deshalb hatte der Kreis dazu aufgerufen, dass sich Institutionen wie Schulen, Kitas und Vereine melden und für bestimmte Themen bewerben können. In den kommenden Wochen sollen weitere Ortstermine in Kitas und Schulen zu den Themen Gesundheit und Ernährung folgen.

