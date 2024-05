Stand: 25.05.2024 11:41 Uhr "Tag der vermissten Kinder"

In Schleswig-Holstein werden laut Landeskriminalamt (LKA) aktuell 361 Menschen vermisst. In mehr als zehn Prozent der Fälle handelt es sich demnach um Kinder unter 14 Jahren. Weltweit wird heute der "Tag der vermissten Kinder" begangen, um an ihr Schicksal zu erinnern.

Bei den meisten Vermissten-Fällen steckt laut LKA jedoch keine Straftat dahinter. Beim Großteil handelt es sich um Dauerausreißer oder unbegleitete Flüchtlinge, bei denen unklar ist, wo genau sie sich aufhalten. Vereinzelt gibt es aber auch Kindesentziehungen, zum Beispiel bei einem Sorgerechtsstreit. Damit Kinder nicht so leicht Opfer einer Straftat werden, rät das LKA Eltern unter anderem dazu, mit ihrem Nachwuchs das Auftreten gegenüber Fremden zu üben.

