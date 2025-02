Stand: 14.02.2025 16:37 Uhr Tag der offenen Tür am Amtsgericht Flensburg

Das Amtsgericht Flensburg lädt am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Besucherinnen und Besucher können sich über die Arbeit der Justiz informieren und hinter die Kulissen blicken. Zum Programm gehören nachgestellte Gerichtsverhandlungen, bei denen das Publikum eigene Urteile fällen kann. Polizei, Anwälte und Notare bieten Infostände an. Gerichtsleiter Martin Wunderlich will mit der Aktion das Vertrauen in die Justiz stärken und junge Menschen für juristische Berufe begeistern.

