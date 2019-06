Stand: 01.06.2019 05:00 Uhr

Minister Spahn eröffnet Tag der Organspende in Kiel

Rund 400 Menschen warten in Schleswig-Holstein derzeit auf ein neues Organ. Deutschlandweit sind es laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation mehr als 10.000 Menschen. Heute findet der bundesweite Tag der Organspende statt, der am Vormittag in Kiel zentral eröffnet wird. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) eröffnen den Aktionstag gemeinsam auf dem Asmus-Bremer Platz.

Organentnahme: Keine normale Operation Schleswig-Holstein Magazin - 30.05.2019 19:30 Uhr Im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg ist eine Patientin verstorben. Der Kieler Chirurg Jan Beckmann fährt hin, um ihre Organe zu entnehmen. Keine leichte Aufgabe, auch nicht für Profis.







Michael Schulte singt

Geplant ist ein ökumenischer Dankgottesdienst in der Kirche Sankt Nikolai, bei dem Organempfänger, Spenderangehörige und Mediziner dabei sind. Auf dem Asmus-Bremer-Platz gibt es anschließend Grußworte von Spahn und Garg. Dann folgt ein Bühnenprogramm mit Musik und Gesprächen mit Organempfängern, Spenderfamilien, Ärzten und Politikern. Zu den Künstlern auf der Bühne gehört der ESC-Star Michael Schulte. Außerdem gibt es Info-Stände und begehbare Organmodelle. Auch ein Spendenlauf ist geplant, bei dem auch der Kieler Oberbürgermeister Kämpfer mitmachen will. Für jede Runde eines jeden Läufers spendet die Barmer als Sponsor zwei Euro. Das Geld geht an das Netzwerk Spenderfamilien.

"Organspende ist wichtig"

Die Organisatoren des Tages möchten die Menschen dazu aufrufen, sich zu informieren und sich für eine Organspende zu entscheiden. "Organspende ist wichtig, jede Spenderin und jeder Spender schenkt statistisch betrachtet drei schwerkranken Patienten eine neue Lebenschance", betont Minister Garg. "Wir hoffen, dass der Tag der Organspende nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch bundesweit viele Menschen erreicht und zu einer informierten und selbstbestimmten Entscheidung beiträgt."

Garg will bessere Strukturen in Krankenhäusern

Im vergangenen Jahr konnten am UKSH in Kiel und Lübeck 108 Spenderorgane transplantiert werden, die Organe waren bundesweit entnommen worden. Bundesweit ist die Zahl der Organspender 2018 erstmals wieder gestiegen, auf 955. Deutschland liegt im europäischen Vergleich bei den Organspenden aber weit hinten. Gesundheitsminister Garg macht sich deshalb dafür stark, dass sich jeder Mensch entscheiden muss, ob er Organspender werden will oder nicht. Dazu müssten vor allem bessere Strukturen und finanzielle Bedingungen in den Krankenhäusern geschaffen werden.

Blick in die USA

Die von Bundesgesundheitsminister Spahn erreichte Novellierung des Transplantationsgesetzes bringe hierfür wichtige Verbesserungen, so Garg weiter. Darüber hinaus sollten Menschen sich erklären müssen, ob sie gegebenenfalls als Organspender zur Verfügung stünden oder auch nicht. Garg verwies auf die USA, in denen die Zahl der Organspender seit Einführung einer Erklärungspflicht in den 1990er-Jahren um ein Drittel gestiegen sei.

