Stand: 04.10.2019 13:28 Uhr

Tag der Deutschen Einheit: Stadt und Land zufrieden

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Innenminister Hans-Joachim Grote (beide CDU) haben nach dem Tag der Deutschen Einheit ein rundum positives Fazit gezogen. Knapp eine halbe Million Menschen waren dazu in den vergangenen beiden Tagen nach Kiel gekommen. "Ich bin wahnsinnig stolz und dankbar, dass wir unser Land so fantastisch präsentiert haben. Es sollte ein Fest für alle Bürgerinnen und Bürger sein. Das wurde von unseren Gästen sehr dankbar aufgenommen, und darüber freue ich mich sehr", sagte Günther.

Hunderttausende feiern beim Einheitsfest in Kiel NDR//Aktuell - 04.10.2019 14:00 Uhr Knapp 500.000 Menschen haben entlang der Kieler Förde den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Auch Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier waren gekommen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mammutaufgabe für Polizei

Am Donnerstag waren zahlreiche prominente Gäste, wie Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, nach Kiel gekommen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sicherten rund 3.000 Polizisten die Feierlichkeiten ab. Ihr Einsatz war viele Monate mit zunehmender Intensität vorbereitet worden, so Innenminister Grote. Er lobte die Arbeit aller beteiligten Einsatzkräfte: "Für unsere Einsatzkräfte war das eigentliche Fest der abschließende Höhepunkt einer echten Mammutaufgabe. Auch angesichts der Vielzahl hochrangiger Gäste mit entsprechendem Schutzstatus war das eine echte Herausforderung, die hervorragend gemeistert wurde", sagte Grote.

Günther: "Ein Fest für alle Bürgerinnen und Bürger" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.10.2019 12:00 Uhr Autor/in: Marc Kramhöft Die Stadt Kiel und das Land Schleswig-Holstein ziehen ein positives Fazit nach dem Tag der Deutschen Einheit. "Ein Fest für alle Bürgerinnen und Bürger", sagte Ministerpräsident Daniel Günther.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sie alle hätten dafür gesorgt, dass in Kiel ein friedliches und fröhliches Bürgerfest gefeiert werden konnte. Laut eines Sprechers der Landespolizei gab es nur kleinere Zwischenfälle - wie zum Beispiel zwei Taschendiebstähle. Außerdem sorgte eine Propan-Gasflasche in der Bergstraße kurzzeitig für Aufmerksamkeit, stellte sich aber als harmlos heraus.

Öffentliche Verkehrsmittel überlastet

Zwischen elf und 15 Uhr sorgten vor allem Sperrungen und Umleitungen in der Innenstadt für Verspätungen, weil zu dieser Zeit die prominenten Gäste unterwegs waren. Außerdem lief die Anreise in die Landeshauptstadt nicht für alle Besucher rund. Viele nutzen das Angebot, in Schleswig-Holstein kostenlos mit Nahverkehrszügen und Bussen Richtung Kiel zu fahren. Die öffentlichen Verkehrsmittel waren dadurch oft überlastet.

Zum Teil waren die Züge so voll, dass Fahrgäste an Bahnhöfen stehen gelassen wurden. Das ging auch den Besuchern so, die die Busse in der Landeshauptstadt nutzen wollten. Laut der Kieler Verkehrsgesellschaft wurden neben den knapp 100 regulären Bussen acht zusätzliche Fahrzeuge im Linienverkehr eingesetzt - außerdem fünf für den Shuttle zur Ländermeile.

Der Tag der Deutschen Einheit in Kiel in Bildern



























































Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2019 | 12:00 Uhr