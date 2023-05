Tag der Arbeit in SH: 800 Demonstrierende in Lübeck Stand: 01.05.2023 13:24 Uhr Der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB hat in 13 Orten zu Aktionen aufgerufen. Bei der Hauptveranstaltung in Lübeck forderte DGB-Nord-Vorsitzende Laura Pooth unter anderem eine stärkere Tarifbindung.

Unter dem Motto "Ungebrochen Solidarisch" hat der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB am 1. Mai zu zahlreichen Demonstrationen auch in Schleswig-Holstein aufgerufen. Die Gewerkschaften fordern bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne und mehr soziale Gerechtigkeit.

Pooth: Kein Lohndumping mehr in SH

Auf der Hauptveranstaltung in Lübeck sprach sich die Vorsitzende des DGB-Nord, Laura Pooth, vor allem für eine stärkere Tarifbindung aus. "Dort, wo öffentliche Aufträge bezahlt werden, darf kein Lohndumping passieren. Das Land muss ein Gesetz verabschieden, dass dort, wo öffentliche Gelder fließen, gut bezahlt wird", sagte sie. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt verdienen Beschäftigte in Schleswig-Holstein laut Pooth zwölf Prozent weniger brutto. Nur die Hälfte der Beschäftigten in Schleswig-Holstein arbeite in einem tarifgebundenen Unternehmen. "Dass sich das ändern muss, sieht die schwarz-grüne Koalition in Kiel genauso! Steht im Koalitionsvertrag", sagte Pooth. Bisher sei aber nichts passiert. "Weiterhin wird hier mit Steuergeld Lohndumping finanziert. Das werden wir CDU und Grünen aber nicht durchgehen lassen", so die DGB-Nord-Chefin.

Aktionen auch in Kiel, Heide oder Flensburg

An der Veranstaltung in Lübeck nahmen nach Angaben des DGB mehr als 800 Menschen teil. "Das ist ein Rekord hier in Lübeck", freute sich Pooth. "Das zeigt, wie stark die Gewerkschaften sind." Am Morgen gab es ein Treffen auf dem Markt am Rathaus, dann zogen die Demonstrierenden zum Holstentor, wo um 11 Uhr die Kundgebung stattfand. Außerdem wird ein Solidaritätsfest gefeiert - und damit auch der zuletzt errungene Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst. Der 1. Mai soll jedoch auch neue Mitglieder für den DGB werben, unter anderem mit der DGB-Jugend, die an der Lübecker Kundgebung teilnahm. Insgesamt finden in 13 Orten in Schleswig-Holstein Demonstrationen, Kundgebungen und Feste statt, neben Lübeck unter anderem in Kiel, Rendsburg, Bargteheide, Elmshorn, Heide und Flensburg.

IG Metall spricht sich für Industriestrompreis aus

Bei einer Kundgebung auf dem Rathausplatz in Kiel sprach sich der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, für die Einführung eines Industriestrompreises aus. "Ohne Industrie fehlt uns ein wichtiger Anker für den Wohlstand in unserem Land", sagte Friedrich. "Wenn wir die Industrie nicht aus dem Land treiben wollen, brauchen wir ein Modell in Deutschland, das für den Übergang wettbewerbsfähige Preise für energieintensive Unternehmen wie Stahlwerke oder Raffinerien sichert." Dabei verwies Friedrich auch auf die Ansiedlung des Batteriewerks Northvolt in Heide (Kreis Dithmarschen). Wichtig sei dabei, dass solche staatlichen Unterstützungen auch an Standort- und Beschäftigungssicherung gekoppelt werden. Auch Friedrich forderte zudem eine stärkere Tarifbindung bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.

20.000 Teilnehmende in SH, MV und Hamburg

Der DGB Nord vertritt Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Insgesamt beteiligten sich in den drei Ländern am Montag nach Gewerkschaftsangaben etwa 20.000 Menschen an den verschiedenen Aktionen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.05.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Gewerkschaften