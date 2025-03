Stand: 31.03.2025 16:10 Uhr Harrislee: Handballerinnen feiern zwei Siege in 42 Stunden

Die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee haben am Sonntagnachmittag (30.03.) mit 30:26 beim Buxtehuder SV gewonnen. Die Sperrung des Elbtunnels hatte für logistische Herausforderungen gesorgt. Die Verantwortlichen planten deutlich mehr Zeit für die Anreise ein, sodass die Spielerinnen sich optimal auf die Spiele vorbereiten konnten. Mit vier Punkten holte das Team von Hendryk Jänicke das Beste heraus und steht nun auf dem zweiten Tabellenplatz. Bereits am Freitagabend (28.03.) hatten die Nordfrauen beim TV Hannover-Badenstedt einen 34:31-Sieg eingefahren. Die Partie wurde nachgeholt, weil zwei Spielerinnen von Badenstedt zum eigentlichen Spieltermin in die Nationalmannschaft berufen worden waren. Das Restprogramm von drei weiteren Ligaspielen wolle man positiv gestalten, sagte Co-Trainerin Anna Helmer. Am 1. Mai spielen die Nordfrauen im Finale um den Landespokal gegen die SG Todesfelde/Leezen.

