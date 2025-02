Stand: 12.02.2025 16:19 Uhr Einschränkungen bei Flensburger Müllabfuhr wegen Warnstreiks

Am Donnerstag werden in Flensburg wahrscheinlich nicht alle Mülltonnen planmäßig geleert. Das Technische Betriebszentrum (TBZ) in Flensburg kündigt Einschränkungen unter anderem bei der Müllabfuhr und auf den Recyclinghöfen an. Grund ist die nächste Warnstreik-Runde im öffentlichen Dienst am Donnerstag. Nicht geleerte Behälter werden laut TBZ nicht kostenfrei später geleert. Betroffene Haushalte können ihre Abfälle aber beim nächsten Leerungstermin in Säcken oder Kartons dazustellen.

Weitere Informationen Öffentlicher Dienst im Tarifstreit: Warnstreiks am Donnerstag Erst letzte Woche wurde gestreikt. Nun ruft ver.di die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in SH erneut dazu auf, ihre Arbeit niederlegen. mehr

