Stand: 16.04.2025 10:24 Uhr Synje Norland singt Gedichte von Theodor Storm

Gut zweieinhalb Jahre hat die Sängerin Synje Norland aus Niebüll (Kreis Nordfriesland) an ihrem neuen Projekt gearbeitet. Sie hat Gedichte von Theodor Storm musikalisch verarbeitet. Sie habe sich mit dem Projekt einen lang ersehnten Traum erfüllt. "Ich glaube tatsächlich diese melancholische Seite, die trage ich auch in mir", so die Musikerin, die eine Zeit lang auch in Kanada gelebt hat. Synje Norland stand schon mit Santiano auf der Bühne und lieferte einen Teil des Soundtracks für die ARD Serie "Rote Rosen". Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf ihrerInternetseite.

VIDEO: Synje Norland singt Gedichte von Theodor Storm (4 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Romane