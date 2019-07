Stand: 29.07.2019 13:42 Uhr

Syltstrecke: Oberleitungsschaden bei Elmshorn

Ein Oberleitungsschaden im Bereich des Elmshorner Bahnhofs sorgt derzeit für Behinderungen im Regionalverkehr. Beide Gleise zwischen Elmshorn und Tornesch seien deshalb gesperrt, sagte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis. Die Zugverbindungen zwischen Hamburg nach Westerland sind betroffen. Züge aus Richtung Westerland enden in Elmshorn und fahren von dort wieder zurück auf die Nordseeinsel. Züge aus Kiel in Richtung Hamburg enden in Neumünster. Dort müssen Reisende umsteigen oder gleich von Kiel aus über Lübeck in Richtung Hamburg aufbrechen.

Auch Wacken-Fans betroffen

Betroffen von dem Oberleitungsschaden sind auch Reisende, die mit der Bahn zum Bahnhof nach Itzehoe und von dort zum Heavy-Metal-Festival nach Wacken fahren wollen.

Die Oberleitung wurde laut Meyer-Lovis durch einen Zug der Nordbahn abgerissen und liegt noch auf dem Zug. Nach Angaben der Nordbahn befinden sich 100 Fahrgäste in dem Zug. Bevor die Fahrgäste diesen verlassen könnten, müsse zunächst die Stromleitung geerdet werden, sagte Meyer-Lovis. Er rechnet damit, dass der Schaden am Nachmittag behoben sein wird.

