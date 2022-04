Sylt: Wo es in diesem Jahr Sand-Vorspülungen gibt Stand: 05.04.2022 17:38 Uhr

So unterschiedlich sind die Winter an der Nordsee: Vor einem Jahr noch hat das Wasser die Sylter Dünen weitgehend in Ruhe gelassen. In diesem Winter zählte der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) gleich zwölf Hochwasserereignisse, mehrere davon im Februar in kurzen Abständen nacheinander. Es gibt aber eine Gegenmaßnahmen: Die Vorspülungen, bei denen ein Schiff rund zehn Kilometer vor Sylt Sand aufnimmt, zur Küste fährt, und diesen dann über Rohre an Land spült. Bei der sogenannten Strandbereisung gab der Landesbetrieb nun bekannt, wie viel Sand diesmal an welchen Strand gespült werden soll.

Vorspülung auf neun Kilometern Küstenlänge

Zwei Bereiche in List, das Rote Kliff in Kampen, Abschnitte in Wenningstedt, Westerland, Höhe Sansibar, und Hörnum Nord werden sich in diesem Sommer wieder in Mondlandschaften verwandeln, in denen Bagger das Sand-Wasser-Gemisch verteilen und damit die Strände verstärken. Auf insgesamt neun Kilometern Küstenlänge hat der Landesbetrieb Schäden festgestellt, aber fast ausschließlich an den Vordünen, und kaum an den höher gelegenen Randdünen.

AUDIO: Strandbereisung Sylt - Wo dieses Mal aufgespült wird (1 Min) Strandbereisung Sylt - Wo dieses Mal aufgespült wird (1 Min)

Vorstrandaufspülung noch fraglich

Aus Sicht der Leiterin des Landesbetriebs Birgit Matelski sind die Stürme glimpflich verlaufen: "Wir kommen mit der eine Million Kubikmeter Sand, die wir jedes Jahr hier einbringen, aus. Wir werden aber dieses Jahr auch wieder Vorstrandaufspülungen, also weiter draußen im Wasser, vornehmen." Dafür sind noch einmal 1,1 Millionen Kubikmeter vorgesehen - der größte Teil davon ist für List, wo die Stürme den schmalen Übergang zum Ellenbogen angegriffen haben. Diese Vorstrandaufspülung ist aber mit einem Fragezeichen versehen. Laut Landesbetrieb könnte aufgrund der hohen Treibstoffpreise auch darauf verzichtet werden.

2021 kosteten die Vorspülungen 13,8 Millionen Euro

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1,2 Millionen Kubikmeter Sand direkt an die Strände vorgespült - weitere 1,25 Millionen an die Vorstrände. Nach Angaben des Landesamts betrugen die Kosten allein dafür 13,8 Millionen Euro. In diesem Jahr rechnet das LKN mit Kosten von etwa 12 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.04.2022 | 17:00 Uhr