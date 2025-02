Stand: 26.02.2025 08:29 Uhr Sylt: Wer wird neue Bürgermeisterin oder Bürgermeister?

Am 16. März entscheiden die Insulaner, wer die Verwaltung im Rathaus auf Sylt (Kreis Nordfriesland) künftig leitet. Um die sechs Kandidatinnen und Kandidaten kennenzulernen, stellen sie sich am Mittwochabend im Congress Centrum Sylt vor. Die Vorstellungsrunde beginnt um 19 Uhr. Folgende Kandidatinnen und Kandidaten sind für die Bürgermeisterwahl zugelassen und werden entsprechend auf dem Stimmzettel zur Wahl stehen: Tina Haltermann (Wahlvorschlag CDU), Melf Hansen (Einzelbewerber), Gabriele Schneider (Einzelbewerberin), Markus Gieppner (Wahlvorschlag Die Insulaner e.V.), Nils Brinkmann (Wahlvorschlag Grüne) und Jens-Peter Meckel (Einzelbewerber). Interessierte haben auch die Möglichkeit ihre Fragen direkt an die Bewerber zu stellen. Die Veranstaltung wird auch in voller Länge auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde Sylt zusehen sein.

