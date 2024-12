Sylt: Urlauber finden gefährdete Schildkröte am Strand Stand: 27.12.2024 13:08 Uhr Am Strand von Rantum auf Sylt haben Urlauber an Heiligabend eine Unechte Karettschildkröte gefunden. Die Art steht auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten. Die Polizei brachte sie ins Sylt Aquarium.

Das ist eine ungewöhnliche Weihnachtsüberraschung: Urlauber riefen am 24. Dezember gegen 10.30 Uhr die Polizei an den Strand von Rantum auf Sylt, weil sie im Sand eine Schildkröte gefunden hatten. Das Besondere daran: Es handelt sich laut Polizei um eine Unechte Karettschildkröte.

Unechte Karettschildkröten sind als gefährdet eingestuft

Sie leben normalerweise in gemäßigten und subtropischen Regionen des Atlantiks, Pazifiks, Indischen Ozeans und Mittelmeeres. An den Strand von Sylt gehört diese Art nicht - insbesondere, weil das Tier in der Nordsee mit einer Wassertemperatur von derzeit etwa sechs Grad nicht lange überlebt hätte. Polizisten brachten das Tier zum Sylter Aquarium verbracht, wo es nun aufgepäppelt wird. Wie es nach Sylt kam, ist unklar.

Unechte Karettschildkröten werden auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet eingestuft. Schon im vergangenen Jahr hatten Touristen am 21. Dezember am Hörnumer Strand eine Unechte Karettschildkröte gefunden.

