Sylt: Toter Pottwal zerlegt und abtransportiert Stand: 18.02.2025 09:21 Uhr Ein mehr als 14 Meter langer Pottwal wurde vor Hörnum gefunden und in den Hafen geschleppt. Mittlerweile ist das Tier geborgen - und wird nun für den Abtransport vorbereitet.

Der vor Sylt gefundene tote Pottwal ist geborgen. Um das insgesamt 14,3 Meter lange Tier für den Abtransport vorzubereiten, kam schweres Gerät zum Einsatz. Die Firma, die sonst für die Sandvorspülungen verantwortlich ist, stellte eine Planierraupe bereit, mit der der Wal am Montagnachmittag schließlich an den Strand von Hörnum gezogen wurde.

Danach wurde damit begonnen, den verwesten Kadaver zu zerlegen, um ihn anschließend in Containern per Lkw über den Autozug zur Tierkörperverwertungsanlage in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) zu transportieren.

Auswertung wird Wochen dauern

In Jagel sollen die sterblichen Überreste zunächst durch die Tierärztliche Hochschule Hannover wissenschaftlich untersucht werden. Wie der Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) mitteilt, wird ein Team des zugehörigen Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) aus Büsum (Kreis Dithmarschen) den Pottwal untersuchen und Proben entnehmen. So soll mehr über den Zustand des Tieres und die mögliche Todesursache in Erfahrung gebracht werden, heißt es weiter. Die Auswertungen werden einige Wochen in Anspruch nehmen.

Woran ist der Wal gestorben?

Dennis Schaper von der Schutzstation Wattenmeer vermutet, dass man bei der Untersuchung im Magen des Tieres relativ viel Plastik finden werde - wie schon bei den Pottwal-Kadavern von 2016. Umweltverschmutzung sei ein bedeutender Faktor, der dazu beitrage, dass Wale verenden, meint Schaper.

Dass Aktivitäten des Menschens im Wasser zum Tod des Tieres geführt haben könnte, hält der Experte ebenfalls für möglich - so auch das Szenario, dass Sonnenstürme die Navigation des Wals beeinträchtigt haben könnten.

Tier war offenbar schon länger tot

Nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer wurde der Kadaver bereits am Freitagabend in der Nordsee vor Hörnum gesichtet. Muschelfischer schleppten ihn am Sonnabend in Richtung Hörnumer Hafen. Das männliche Tier, dessen Länge zunächst auf 16 Meter beziffert worden war, ist offenbar schon länger tot. Zur Todesursache könne man aktuell noch nichts sagen, sagte Katharina Weinberg von der Schutzstation Wattenmeer. Doch das Jungtier soll genauer untersucht werden.

Abstand halten, Explosionsgefahr!

Da der Kadaver laut Schutzstation Wattenmeer bereits zu verwesen begonnen hatte, wurde bis zur Bergung davor gewarnt, sich dem Tier zu nähern. Es habe Gefahr bestanden, dass der Wal unter dem Druck innerer Gase an weiteren Stellen aufplatzt - die Rückenpartie des Tieres war bereits offen. Expertin Katharina Weinberg von der Schutzstation Wattenmeer hatte auch auf Parasiten und Bakterien am Kadaver hingewiesen.

Pottwale verirren sich eher selten in Nordsee

Laut eines Sprechers der Schutzstation, ist es relativ selten, dass Pottwale sich in die flache Nordsee verirren und stranden. Auf Sylt wurde zuletzt 1995 ein großer Wal angespült. Im Winter 2016 strandeten in der südlichen Nordsee gleich 30 Pottwale innerhalb weniger Tage.

Warum strandeten 2016 so viele Pottwale?

Forscher, die die toten Wale 2016 untersuchten, gehen davon aus, dass es nicht einen Grund für die Strandungen gab. Für sie ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Kombination verschiedener Umweltfaktoren dazu führte, dass die Pottwale sich so dicht an die Küste verirrten. Hinweise auf Krankheiten oder Schwächungen fanden die Forscher nicht.

Bekannt ist aber: Geraten die Wale erst einmal in die flacheren Randbereiche der Nordsee, funktioniert ihr Ortungssystem nicht mehr so gut. Denn Pottwale, die sonst bis zu 2.000 Meter tief tauchen, orientieren sich per Schall über ein Echolot - ein System, das eigentlich auf die Tiefsee ausgelegt ist.

