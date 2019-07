Stand: 02.07.2019 07:12 Uhr

Sylt-Strecke: Weiter Zugausfälle nach Lkw-Unfall

Auf der Marschbahnstrecke Hamburg-Westerland ist derzeit ein Gleis wieder frei. Nach einem Lkw-Unfall war die Strecke gestern in beide Richtungen gesperrt, ebenso wie die Bundesstraße 5 zwischen Bredstedt und Langenhorn (Kreis Nordfriesland). Heute Morgen fallen aber noch viele Züge zwischen Husum und Niebüll aus - bis auf Weiteres fahren Ersatz-Busse. Der Sylt Shuttle Plus ist von den Einschränkungen allerdings nicht betroffen. Ein Gutachter hat mittlerweile auch die Fahrbahn der B5 für Autofahrer wieder freigegeben.

Laut Bundespolizei war in Langenhorn ein Lkw mit seinem fest verbautem Gelenkkran unter einer Brücke hängen geblieben. Der Fahrer hatte die Höhe offenbar falsch eingeschätzt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus in Husum eingeliefert.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Da es sich um eine Eisenbahnbrücke handelt, wurden auch Kräfte der Bundespolizei sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn alarmiert. "Der Zugverkehr wurde vorsorglich umgehend eingestellt", berichtete Heiko Kraft, Pressesprecher der Bundespolizei am Montagabend, "die Deutsche Bahn hat auf der wichtigen Verbindung Hamburg - Westerland einen Schienenersatzverkehr eingerichtet."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2019 | 07:00 Uhr