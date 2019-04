Stand: 11.04.2019 08:22 Uhr

Sylt-Strecke: Baumfällen mit Helikopter

Ein Helikopter in ganz besonderer Mission kreist aktuell über der Marschbahnstrecke in der Nähe von Bordelum im Kreis Nordfriesland. Der Grund: Hier müssen zahlreiche kranke und morsche Bäume entfernt werden, weil sie beim nächsten Sturm auf die Bahngleise stürzen könnten. Dann würde es erneut heißen: "Zug fällt aus". Laut Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis sind die Arbeiten nicht ganz einfach, da die Strecke am steilen Hang des knapp 44 Meter hohen Stollbergs verläuft und die Bäume schwer zugänglich sind. Zudem könnten sie beim Fällen auf die Gleise stürzen.

An einem steilen Hang an einer Bahnstrecke in Nordfriesland müssen gefällte Bäume per Helikopter abtransportiert werden. Das braucht ein eingespieltes Team und passendes Wetter.







Helikopter transportiert Bäume ab

Deshalb können die Bäume nicht einfach vom Boden aus abgeholzt werden. Stattdessen wurde ein Team aus Österreich engagiert, das aus Seilkletterern und einem Helikopter besteht. Ein Teammitglied steigt dabei bis zu 30 Meter hoch auf den Baum und schlingt ein 40 Meter langes Seil, das vom Helikopter herabgelassen wird, um die Baumkrone. Gesägt wird dann tiefer am Stamm und der Helikopter transportiert den Baum auf eine Wiese in der Nähe, wo er weiterverarbeitet wird.

Insgesamt mussten rund 100 Bäume sowie 160 mit Geäst gefüllte sogenannte Big-Packs aus dem unzugänglichen Gleisbereich geholt werden. Die auf drei Tage angelegte Aktion wird rund 100.000 Euro kosten. Normalerweise benötigt die Bahn in Schleswig-Holstein keine Hubschrauber-Unterstützung beim Bäumefällen, sagte Meyer-Lovis. Doch in dem steilen Gelände scheint der Einsatz der Experten aus den Alpen die beste Lösung zu sein.

Einige einzelne Bäume wurden am Stück, andere in zwei bis drei Teilen abgetragen. Die Spezialisten hatten teilweise nur 50 Zentimeter Spielraum, um gesunde Bäume nicht zu beschädigen. Zusätzlich war der Einsatz schwierig, weil der Bahnverkehr nicht unterbrochen werden durfte. Die Züge fuhren fahrplanmäßig und ungebremst mit Tempo 80 an den Arbeitern vorbei und die Baumfäller-Profis mussten sich nach den Fahrplänen der Züge richten.

Ein Sprecher der Bahn betonte, dass die Arbeiten unter Einhaltung des Natur- und Umweltschutzes erfolgen. Als Ersatz für die kranken Bäume soll unter anderem Weißdorn nachgepflanzt werden, sagte Christoph Noack von der DB Fahrwegdienst.

