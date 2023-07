Sylt: Punks beziehen Montag Protestcamp Stand: 21.07.2023 17:02 Uhr Im vergangenen Jahr haben die Punks auf Sylt für viele Schlagzeilen gesorgt. Jetzt kehren sie zurück, allerdings an einen anderen Standort in der Nähe des Sylter Flughafens.

Die Punks kehren zurück nach Sylt. Nachdem das Protestcamp am Rathausplatz in Westerland im vergangenen Jahr monatelang für Unruhe sorgte, hat der Kreis Nordfriesland am Freitagnachmittag eine Neuauflage genehmigt - los geht es schon am Montagmorgen.

Neuer Standort in Flughafen-Nähe

Das Camp soll bis zum 20. August am Rande Westerlands in der Nähe des Flughafens aufgeschlagen werden. Der Standort ist rund zwei Kilometer vom Rathausplatz im Zentrum entfernt. Dort sorgte das Camp zwischen Juli und September 2022 mit zeitweise mehr als Hundert teilnehmenden Punks für viel Frust unter Sylter Geschäftsleuten, Touristen und Einheimischen.

Auflagen: Ruhezeiten, Toiletten und Müll

In diesem Jahr hat der Kreis Nordfriesland die Genehmigung an sehr strenge Auflagen geknüpft. Neben dem neuen Standort müssen die Veranstalter für ausreichend Toiletten sorgen. Außerdem müssen sie den Platz sauber zu halten. Die Initiatoren rechnen derzeit mit 20 bis 50 Teilnehmern. Genehmigt ist die Veranstaltung für bis zu 300 Menschen.

Außerdem müssen die Initiatoren pro 20 Teilnehmenden eine verantwortliche Ordnungskraft bestimmen, die die Einhaltung der Ruhezeiten von 22 bis 10 Uhr kontrolliert. Unter dem Motto "Sylt für alle" kritisiert die Gruppe "Aktion Sylt" eine Spaltung der Gesellschaft. "Insulaner werden durch Gentrifizierung vertrieben, die Reichen schotten sich ab", heißt es auf der Homepage. Profitsucht stehe vor sozialer und Klimagerechtigkeit.

Die Aktion selbst hält auch bis zu 100 Teilnehmer für denkbar, was bezüglich der Toilettenfrage, sieben Toiletten erfordern würde. Tinnum liegt am Rande Westerlands im Zentrum der Insel. Der Ort des Camps ist öffentliches Gelände.

Kunst-Installation statt Protestcamp

Die Gemeinde Sylt hatte im Mai an der Stelle des ehemaligen Camps die Kunst-Installation "Meeresrauschen" installiert. Das Projekt für knapp 100.000 Euro solle ein Angebot sein, damit sich Einheimische und Touristen an einem zentralen Ort treffen und Kunst und Kultur gemeinsam feiern können, argumentierte die Gemeinde damals. Den Verdacht, dass die Gemeinde damit in erster Linie ein erneutes Protestcamp verhindern wollte, ließ die Verwaltung unkommentiert.

