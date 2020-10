Sylt: Für Winterstürme gut gerüstet Stand: 08.10.2020 14:43 Uhr Jedes Jahr nagen Nordseestürme an Sylt: Seit 2017 wurden zum Schutz 4,6 Millionen Kubikmeter Sand an den Stränden und vor Sylt aufgespült, dieses Jahr allein 2,6 Millionen.

Die Sandaufspülungen auf Sylt sind vor der Sturmflutsaison fertiggestellt. Der für 2017 bis 2020 erteilte Auftrag an eine dänische Firma wurde am Donnerstag mit der technischen Abnahme von Umwelt- und Küstenschutzminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) abgeschlossen. Das teilte das Ministerium mit. "Mit den umfangreichen Sandaufspülungen an den Stränden wurden die schweren Sandverluste der vergangenen vier Winter ausgeglichen", sagte er.

AUDIO: Sylt: Sandaufspülungen abgeschlossen (1 Min)

Sand für sechs Strandabschnitte

Im Februar 2020 sorgten Sturmfluten für enorme Sandverluste. Deshalb wurden in diesem Jahr bis September zwei Millionen Kubikmeter Sand auf sechs Strandabschnitte gespült: List Nord, List Süd, Kampen, Sansibar, Bunker Hill und Hörnum. Vor Wenningstedt, Westerland und Dikjendeel wurden zudem 0,6 Millionen Kubikmeter Sand etwa 400 Meter vor dem Ufer eingebracht, um das dort natürlich bestehende Sandriff zu verstärken. Die Sandaufspülungen von 2017 bis 2020 kosteten etwa 37 Millionen Euro. In diesem Jahr wurden rund 15 Millionen Euro ausgegeben.

Neue europaweite Ausschreibung

Für die Jahre 2021 bis 2024 wird zurzeit eine europaweite Ausschreibung über insgesamt fünf Millionen Kubikmeter Sand vorbereitet. Drei Millionen sind für die Strände, eine Million für Riffaufspülungen und zusätzlich eine Million für die Sanierung des Küstenvorfelds bei Hörnum vorgesehen. Der Auftrag soll Anfang 2021 erteilt werden.

Weitere Informationen Sylt bekommt Sand für fast 15 Millionen Euro Die Sandaufspülungen für Sylt sind in diesem Jahr besonders umfangreich. Vor allem Orkantief Sabine sorgte dafür, dass die Maßnahmen mehr als doppelt so teuer als in den vergangenen Jahren werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.10.2020 | 13:00 Uhr