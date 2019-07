Stand: 24.07.2019 16:18 Uhr

Sylt-Fähre vergrößert Flotte

Auf der Strecke zwischen der dänischen Insel Röm und List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) wird ab November eine zweite Fähre eingesetzt. Das teilte die Röm-Sylt-Linie am Mittwoch mit. Die Geschäftsführerin Birte Dettmers sagte, die Nachfrage nach Fährverbindungen Richtung Sylt und zurück sei seit 2011 kontinuierlich gestiegen. Wegen der anstehenden Bauarbeiten auf dem Hindenburgdamm im November rechnet die Röm-Sylt-Linie mit einer weiter steigenden Nachfrage - denn während die Arbeiten laufen, werden zahlreiche Autozüge gestrichen.

Jede Stunde eine Verbindung nach Sylt

Vom 4. bis 29. November werden von montags 21 Uhr bis freitags 5 Uhr alle Autozüge ausfallen. Durch die zweite Sylt-Fähre erreiche die Reederei-Gruppe eine Steigerung der Kapazität um 150 Prozent, meinte eine Sprecherin. Statt bisher 80 sei dann für insgesamt 207 Fahrzeuge Platz. Außerdem sagte Dettmers: "Mit der zweiten Fähre verdoppelt sich der Fahrplan, sodass wir dann künftig im November stündliche Abfahrten je Hafen anbieten können." Die Fähre soll jede Stunde zwischen dem dänischen Havneby auf der Insel Röm und List fahren. Neben dem Dieselantrieb verfügt die neue Fähre über eine zweite Maschine, die mit verflüssigtem Erdgas angetrieben wird.

Zweite Fähre zwischen List und Römö NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 24.07.2019 14:00 Uhr Autor/in: Simone Steinhardt Ab November soll es eine zweite Fähre von Sylt auf die dänische Insel Römö geben. Verkehrsminister Buchholz und Sylts Bürgermeister Häckel begrüßen den Vorstoß.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schiff liegt in Havneby

Darüber hinaus soll das neue Schiff künftig vorrangig in den Sommermonaten sowie an anreisestarken Tagen wie etwa zu Weihnachten und Silvester parallel zum "SyltExpress" fahren. Da das Schiff in Havneby liegen soll, kann es aber auch kurzfristig bei Kapazitätsengpässen eingesetzt werden. Nach eigenen Angaben transportiert die Sylt-Fähre rund 400.000 Passagiere und mehr als 130.000 Fahrzeuge pro Jahr.

Sylts Bürgermeister und Verkehrsminister begrüßen zweite Fähre

Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) ist nach eigenen Angaben "begeistert" darüber, dass eine neue Fähre in Betrieb kommt - "ganz besonders vor dem Hintergrund der Bahnbauarbeiten im November mit erheblichen Sperrungen und Einschränkungen für unsere Grundversorgung." Die Sylt-Fähre sei ein verlässlicher Infrastrukturpartner für Gäste, Sylter und Betriebe. Auch Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) äußerte sich positiv und begrüßte den Schritt. Jede zusätzliche Kapazität schaffe Entlastung, sagte Buchholz, auch wegen der Marschbahnproblematik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.07.2019 | 16:30 Uhr